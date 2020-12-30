YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çufalı, Filyos Limanında incelemelerde bulundu

Çufalı, Filyos Limanında incelemelerde bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.12.2020 18:15 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı Filyos Endüstri Bölgesi ve Limanında incelemede bulundu.Türkiye’nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olacağı ilan edilen Filyos Beldesi’nde, Rektör Prof.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı Filyos Endüstri Bölgesi ve Limanında incelemede bulundu.
Türkiye’nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olacağı ilan edilen Filyos Beldesi’nde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı önderliğinde Genel Sekreter Hayri Bulazar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Fehmi Gür Filyos Endüstri Bölgesi ve Limanında incelemelerde bulundu. Ziyarette Filyos Çalıştayı Tertip Komitesi Rektör Çufalı’ya eşlik etti. Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Erdem Öncebe ve Bakka yetkilileri hazır bulundu, Tosyalı Yönetici Şirket Genel Müdürü Ramazan Yücel yapılan çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin en büyük beş yatırımdan biri olan biri olan ‘Filyos Vadisi Projesi’ kapsamında, projenin ilk gününden beri düzenli ziyaret ve istişarelerimizi büyük bir heyecanla yapıyoruz. Filyos Vadisi projesine akademik, teknolojik ve bilimsel altyapı desteği sağlamak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Filyos Çalıştayını Şubat ayında gerçekleştireceğiz. Filyos Vadisi Projesi; Zonguldak’a önemli katkı sunmanın yanı sıra hem bölgesel hem de ülkemiz kalkınmasında lokomotif olacağına inanıyoruz. Projeye her türlü desteği sunmaya ve fedakarlıkta bulunmaya hazırız.” Şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:12
Öğle
13:00
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:06

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Yılmaz Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.