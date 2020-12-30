Çufalı, Filyos Limanında incelemelerde bulundu

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı Filyos Endüstri Bölgesi ve Limanında incelemede bulundu.

Türkiye’nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olacağı ilan edilen Filyos Beldesi’nde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı önderliğinde Genel Sekreter Hayri Bulazar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Fehmi Gür Filyos Endüstri Bölgesi ve Limanında incelemelerde bulundu. Ziyarette Filyos Çalıştayı Tertip Komitesi Rektör Çufalı’ya eşlik etti. Bolu Ulaştırma Bölge Müdürü Erdem Öncebe ve Bakka yetkilileri hazır bulundu, Tosyalı Yönetici Şirket Genel Müdürü Ramazan Yücel yapılan çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin en büyük beş yatırımdan biri olan biri olan ‘Filyos Vadisi Projesi’ kapsamında, projenin ilk gününden beri düzenli ziyaret ve istişarelerimizi büyük bir heyecanla yapıyoruz. Filyos Vadisi projesine akademik, teknolojik ve bilimsel altyapı desteği sağlamak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Filyos Çalıştayını Şubat ayında gerçekleştireceğiz. Filyos Vadisi Projesi; Zonguldak’a önemli katkı sunmanın yanı sıra hem bölgesel hem de ülkemiz kalkınmasında lokomotif olacağına inanıyoruz. Projeye her türlü desteği sunmaya ve fedakarlıkta bulunmaya hazırız.” Şeklinde konuştu.



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