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Çufalı, ‘Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak’

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Çufalı, ‘Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak’

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır” dedi.
Milletin verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacağını belirten Çufalı, “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da vatanın ve milletinin istiklal ve istikbali için Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle sokağa çıkan milletimiz, kendilerine doğrultulan silahlara ve üzerilerine sürülen tanklara gereken cevabı vermiş, bağımsızlığı için tek yürek olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır.Ülkemizin bekasına, birliğine ve beraberliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden darbe girişimine karşı milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak ve şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerleri daima muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanı, milleti ve Ay Yıldızlı bayrağı uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milli İdareye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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