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Çufalı, Üniversite Bilim Takımlarından Neta Aerospace’yi ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nda destek almaya hak kazanan bilim takımı Neta Aerospace üyelerini ziyaret etti.
Ziyarette Rektör Çufalı, takım üyeleri ile bir süre sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bilim ve araştırmanın her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Çufalı, öğrencilere bilimin önünü açacak birçok projede yer almalarını tavsiye ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Takım üyeleri de Çufalı’nın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Covıd-19 pandemisi sürecinde, Yeni Tip Koronavirüsle mücadelede solunum cihazı ve UVC dezenfektan üretimine ilişkin ile araştırma- geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile öne çıkan takım, üzerinde yürüttükleri projede de önemli bir başarıya imza atmış, TEKNOFEST İHA Yarışması Kavramsal Tasarım Raporu’ndan 85 tam puan alarak 14’üncü olmuştu.
“İHA, hem Zonguldak’ta hem de Tüm Türkiye’de kullanılacak”
Özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İnsansız Hava Araçları (İHA) geliştirilebilmesi amacıyla TUBİTAK tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından 336 bilim takımının katıldığı yarışmada Neta Aerospce, ‘Döner Kanat ve Sabit Kanat’ kategorilerinde 6’ncI olarak üniversitemizi de başarıyla temsil etmişti. Neta Aerospace, aynı yarışmada 8 bin TL Hava İHA geliştirme desteği almaya hak kazanan BEÜ dört bilim takımı içinde yer alıyor. Takım tarafından, yangın tespiti yanında gözetleme, keşif ve uzaktan algılama amacıyla geliştirilen İHA’nın Zonguldak dışında ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin her yerinden kurum ve kuruluşlara da hizmet vermesi planlanıyor.

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