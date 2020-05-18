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Çufalı’dan 19 Mayıs mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılına erişmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz.
Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntılı günlerde öz değerlerine bağlı kalarak sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin başlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basması, yeni bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımdır. Bağımsızlıktan ödün vermeden, esarete başkaldıran milletimizin var olma mücadelesine başladığı bu günde, özellikle yarınlarımızın teminatı gençlere büyük görevler düşmektedir. Gençlerimizin milli mücadele şuurunu ve azmini taşıyan bir ruhla 19 Mayıs´ın içerdiği derin anlamı idrak ederek, kendilerine emanet edilen bu vatanı ilelebet koruyacaklarına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı tebrik ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
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Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zonguldak Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
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