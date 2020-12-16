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Çuhane Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.12.2020 18:18 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanan rapor doğrultusunda Çuhane Caddesi’ndeki çınar ağaçlarında 4.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanan rapor doğrultusunda Çuhane Caddesi’ndeki çınar ağaçlarında 4. etap budama ve bakım çalışması yapacak.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Başiskele ilçesi Çuhane Caddesinde bulunan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçlarının kaldırılması yönündeki karar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günleri Çınar ağaçlarında budama ve bakım çalışmaları yapılacak. Çalışma nedeniyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri 4. etap budama ve bakım çalışmalarını 17 - 18 Aralık tarihlerinde yapacak. Çuhane Caddesi’nden araç geçişine çalışma süresince izin verilmeyecek. Çalışma nedeniyle bölgeyi kullanan toplu taşıma ve özel araçlar için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu.
Çuhane Caddesi’nin Beyaz Gül Sokak ile İzmit Caddesi’nin Engin Sokak kesişimi arasında yapılacak çalışma nedeniyle bölgeyi kullanan 201, 202, 204, 215, 220, 255 ve 699 numaralı hatlar çalışma süresince Çuhane Caddesi, Beyaz Gül Sokak, Engin Sokak ve İzmit Caddesi güzergahını kullanacak.

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