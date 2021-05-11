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Çukur 128. son bölümde Koçovalı kardeşler amca Cumali'ye saldırdı! Çukur'da Nedim öldü! İlkay Akdağlı diziden ayrıldı

11.05.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda final yapacak olan Çukur dizisi 127. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Final için geri sayım yapan Çukur'un son bölümünde Karaca ve Celasun'un amca Cumali tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla büyük savaş başladı. Çukur gençleri amcayı bırakarak Koçovalı kardeşlerin yanına geçti. Yamaç, Vartolu ve Cumali, amcayı yakalamak için harekete geçti. Amca Cumali son anda helikopterle kaçmayı başardı. Nedim ise Vartolu tarafından öldürüldü. İlkay Akdağlı da diziye veda etti

Çukur 128. son bölümde Koçovalı kardeşler amca Cumali'ye saldırdı! Çukur'da Nedim öldü! İlkay Akdağlı diziden ayrıldı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 128. yeni bölümüyle 10 Mayıs Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.

Çukur son bölümde amca Cumali'nin öldürdüğü Karaca ve Celasun için cenaze töreni yapıldı. Çukurlular genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Amcanın gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce amca için çalışan Çukur'un gençleri yeniden Koçovalı kardeşlerin yanında yer aldı.

Cumali, Ayşe'nin sarfettiği ağır sözlerden sonra daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyerek Akın, Metin ve Meke'yi de yanına alarak amcaya saldırmak üzere yola çıktı. Kahvenin önünde yolunu kesen gençler katılmak istediklerini söyleseler de Cumali yardımlarını istemedi.

Akın'ın bir anlık kontrolden çıkması sonucunda fevri bir saldırıda bulunması Cumali, Metin ve Meke'yi çok zor durumda bıraktı. Amcanın deposunda kapana kısılan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise amcayı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyleyerek depolardaki bütün mallarını yaktı.

Yamaç ve peşindekileri atlatmak için Nedim kendisini yem olarak kullanırken amca farklı bir araç ile güvenlikli bir eve kaçtı. Nedim'in ellerinden kaçmasına izin veren Koçovalılar, Nedim'i takip ederek amcaya ulaştılar. Amca bir helikopter ile kaçmayı başarırken, geride kalan Nedim Vartolu tarafından öldürüldü. Böylece dizide Nedim karakterini canlandıran usta oyuncu İlkay Akdağlı da Çukur'dan ayrıldı.

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Çukur dizisi
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