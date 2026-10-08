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İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

Tod’un ARC Film imzalı dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek'in kadrosuna İsmail Ege Şaşmaz katıldı. Cumartesi günü okuma provası yapılacak dizi 15 Ekim’de sete çıkacak.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

“Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin okuma provası cumartesi günü gerçekleştirilecek. 15 Ekim’de sete çıkması planlanan Tod’un ARC Film imzalı dizisinde Tolgahan Sayışman (Uygar), Rabia Soytürk (Azra), Pelin Akil (Işıl) ve Özgür Ozan (İzzet) başlıca rolleri paylaşacak.

Serdar Gözelekli’nin yönettiği, Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak’ın yazdığı dizinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.

İsmail Ege Şaşmaz ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi 1

İsmail Ege Şaşmaz, “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisiyle el sıkıştı. Kuzey rolüne hayat verecek olan Şaşmaz, Işıl’ın (Pelin Akil) kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizide her şey Işıl’la evli ve Melisa adlı bir kız çocuğu babası olan karizmatik inşaat mühendisi Uygar’ın iş gezisinde şarkıcı Azra’dan çok etkilenmesiyle başlayacak.

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İsmail Ege Şaşmaz
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