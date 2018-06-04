Çukur 32. yeni bölüm 3. fragmanı - Çukur yeni bölüm izle: Selim'in Yamaç korkusu!

Çukur yeni bölümü hayranları tarafından heyecanla beklenirken 32. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur'da sezon finaline iki bölüm kaldı. Geçen bölümde Selim'in ihanetini Yamaç öğrenmişti. Çukur yeni bölümde bu acı gerçekle İdris Koçovalı da yüzleşmek zorunda kalacak. Selim, bu yüzden Çukur'u ele geçirmek için harekete geçiyor. Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur kimin olacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanları, 32. bölüm özeti ile show tv canlı yayın bağlantısı...

ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 32. bölüm üçüncü tanıtımı yayınlandı. Selim’in “Vartolu’ya tapuları gönder. Yarın sabah bu işi bitiriyoruz. Tabii Yamaç bu gece benim ipimi çekmezse!” sözleriyle kararını açıkladığı tanıtımda Yamaç ve Vartolu’nun yaşadığı tehlike dolu anlar dikkat çekiyor. Yamaç’tan Akşın’a görücü geleceği haberini alan Celasun sarsılırken, Sena’nın gözyaşları içinde kaldığı anlar merak uyandırıyor.