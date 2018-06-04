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Çukur 32. yeni bölüm 3. fragmanı - Çukur yeni bölüm izle: Selim'in Yamaç korkusu!

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2018 07:52 | Son Güncelleme

Çukur yeni bölüme dair bir fragman daha yayınlandı. Çukur 32. bölüm 3. fragmanı merak uyandırdı. Sezon finaline iki bölüm kala, Selim, Çukur'un hakimiyetini almak için kolları sıvıyor. Ve Selim'in tek korkusu, Yamaç'ın ipini çekecek olması. Yamaç ile Vartolu buluşmasında yine heyecanlı anlar yaşanıyor. Süpriz sonuçlara gebe olan Çukur yeni bölümü bu akşam Show TV'de. İşte Çukur yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme bağlantısı...

Çukur 32. yeni bölüm 3. fragmanı - Çukur yeni bölüm izle: Selim'in Yamaç korkusu!

Çukur yeni bölümü hayranları tarafından heyecanla beklenirken 32. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur'da sezon finaline iki bölüm kaldı. Geçen bölümde Selim'in ihanetini Yamaç öğrenmişti. Çukur yeni bölümde bu acı gerçekle İdris Koçovalı da yüzleşmek zorunda kalacak. Selim, bu yüzden Çukur'u ele geçirmek için harekete geçiyor. Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur kimin olacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanları, 32. bölüm özeti ile show tv canlı yayın bağlantısı...

ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 32. bölüm üçüncü tanıtımı yayınlandı. Selim’in “Vartolu’ya tapuları gönder. Yarın sabah bu işi bitiriyoruz. Tabii Yamaç bu gece benim ipimi çekmezse!” sözleriyle kararını açıkladığı tanıtımda Yamaç ve Vartolu’nun yaşadığı tehlike dolu anlar dikkat çekiyor. Yamaç’tan Akşın’a görücü geleceği haberini alan Celasun sarsılırken, Sena’nın gözyaşları içinde kaldığı anlar merak uyandırıyor.



ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Vartolu’nun “Sizin devriniz artık kapandı Sayın İdris Koçovalı. Bundan sonra ben varım. Ben ve…” diyerek Selim’i İdris Koçovalı’nın karşısına çıkardığı tanıtım dikkat çekiyor. İdris’in Selim’in ihanetine vereceği karşılık merakla beklenirken, yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor.



ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

Selim, Emrah ve Nazım ittifakının ekrana geldiği tanıtımda Selim, Emrah ve Nazım’ı açığa çıkmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. İkiliyi uyaran Selim’in “Ya bugün Çukur’un son günü olacak ya da bizim. Karar sizin!” sözleri dikkat çekiyor.



ÇUKUR 32. BÖLÜM İZLE (SHOW TV CANLI YAYINI)

ÇUKUR 32. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 32. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur’da büyük sezon finaline iki bölüm kala taşlar yerinden oynayacak. Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu gören İdris’in tepkisi büyük merakla beklenecek. Bu sırada mahallede yaşanan beklenmedik bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine neden olacak. Koçovalı Ailesi’nde yaşanan mutlu bir gelişme ise herkesin yüzünü güldürecek. Ancak Selim’in babası İdris Koçovalı’ya sunacağı teklif ekran başındakileri şaşırtırken Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in güç birliği karşısında Koçovalılar Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacak.

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