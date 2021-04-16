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  4. Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı geldi: 'Amca onu boğdu

Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı geldi: 'Amca onu boğdu

16.04.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinden yeni fragman yayınlandı. Mayıs ayında final yapacak olan dizide heyecan dorukta. Peş peşe gelen ölümler izleyicileri üzerken yaşanacak olaylar ise heyecanı körüklüyor.

  1. sezonu yayınlanan Çukur dizisinde 124 bölüm geri de kalırken heyecanla beklenen Çukur 4. sezon 33. Bölüm fragmanı ise gün yüzüne çıktı. Önce Kubilay Aka’nın canlandırdığı Celasun’un ölümü sonra ise Karaca’yı canlandıran Ece Yaşar’ın ölümü izleyicileri derinden sarstı. Yeni bölümde ise Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak diziye veda edecek.

“BAZI SUÇLARIN AFFI OLMAZ”

Dizinin Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün teması “bazı suçların affının olmayacağı” üzerine kuruldu. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Amca, tüm aileye Karaca’nın Çukur’u terk ettiğini söylerken, bu haber karşısında Sultan Hanım tepkisini gizleyemiyor.

Yamaç, Koçovalı ailesini yeniden bir araya getirerek birbirlerini affetmeleri gerektiğini ifade ederken Efsun, Yamaç’ın kararına karşı çıkıyor. Ailesi ile Efsun arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken, Amca’nın Karaca’yı öldürdüğüne şahit olan Yasmin’in, Akın’a söyledikleri heyecanı giderek artırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Kubilay Aka
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