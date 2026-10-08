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Halef’te dengeler altüst oldu! Serhat vazgeçmiyor!

Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezona büyük bir ters köşeyle başladı. Yıldız’ın hafızasını kaybetmesi dengeleri değiştirirken, Serhat’ın aşkı için vereceği mücadele ve Akif’in liderlik hırsıyla kurduğu yeni planlar merak uyandırdı. 38. bölümde Yıldız ile Serhat arasındaki çekim sosyal medyada pozitif tepkiler aldı.

Halef’te dengeler altüst oldu! Serhat vazgeçmiyor!
Sariye Nur Dönmez

Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz sezonu nefes kesen bir bölümle kapatmıştı. Dizinin bu sezonda izleyiciye neler sunacağı tamamen merak konusuyken, Yeni sezonda Yıldız’ın tamamiyle bambaşka bir hayatla ekrana gelmesi yerinde bir ters köşe oldu. Serhat’ın umutlarıyla hayatın gerçekleri arasında kaldığı senaryoda ailesiyle arasındaki gerilim tırmanacak gibi görünüyor.

BU SEZON SERHAT'IN MÜCADELESİNİ İZLEYECEĞİZ

Now’un iddialı dizilerinden olan Halef: Köklerin Çağrısı izleyiciyi de şaşırtan bir biçimde büyük ters köşelerle yeni sezona giriş yaptı. Dizinin yeni sezonunda Yıldız’ın hafızasını kaybetmiş olarak ekrana gelmesi bu kez bariz bir şekilde aşkı için mücadele edecek tarafın Serhat olduğunu ortaya koydu.

Halef’te dengeler altüst oldu! Serhat vazgeçmiyor! 1

Yıldız’ı deyim yerindeyse bambaşka bir dünyadan çıkaran Serhat, hikayedeki soru işaretlerini çözebilecek mi? Yeni sezonda senaryonun bu soru merkezinde şekillenecek olması, hikayedeki gerilimli havanında günden güne daha sert eseceğini gösteriyor.

YILDIZ'IN ÇARESİZLİĞİ İZLEYENLERİ ETKİLEDİ

Akif’in liderlik hırsı yeni planları beraberinde getirirken, Serhat için de yeni çıkmazların önünü açacak. Serhat kendi egemenliğini yeniden kurabilecek mi?

Halef’te dengeler altüst oldu! Serhat vazgeçmiyor! 2

Hikaye bu sorular çerçevesinde ilerlerken 38. bölümde Yıldız’ın kalbi ve aklı arasındaki çaresizliği izleyenlere zor anlar yaşattı. Sosyal medyada en çok yorum alan konu ise Yıldız ve Serhat arasındaki duygusal çekim oldu.

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Now Tv Halef dizisi
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