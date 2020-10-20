MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 99. son bölümde Nejat İşler sürprizi! Çağatay Erdenet geri döndü!

Çukur 99. son bölümde Nejat İşler sürprizi! Çağatay Erdenet geri döndü!

20.10.2020 01:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 99. son bölümünde Nejat İşler sürprizi yaşandı. Çukur'a 82. bölümde veda eden Çağatay Erdenet karakterini canlandıran Nejat İşler, diziye geri döndü. Çağatay Erdenet, Cumali Koçovalı'nın gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğünü öğrendi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka ve Burak Dakak gibi isimlerin yer aldığı Çukur'un 19 Ekim Pazartesi yayınlanan 99. son bölümünde, Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler yeniden diziye dahil oldu.

Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri, Mart ayında gelen 82. bölümde diziye veda etmişti. Çağatay, Yamaç'ın yaptığı planla polisler tarafından suç üstü yakalanmış ve cezaevine girmişti. Son bölümde ise Çağatay'ın İsviçre'de gözlerden uzak bir şekilde yaşadığı görüldü. Çağatay Erdenet, Cumali'nin gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğü öğrendi. Çağatay, babası Cengiz Erdenet'e Cumali'nin Arık Böke'yi öldürdüğü haberini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü dizisi yeni bölümde neler olacak?Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü dizisi yeni bölümde neler olacak?
Kavuğunu teslim eden Rasim Öztekin kim?Kavuğunu teslim eden Rasim Öztekin kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar

10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı

10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı

İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu

İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu

İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava

İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Diğer Haberler

Çukur'da kim öldü? Cumali mi Selim mi? Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur 99. son bölümde neler oldu?

Çukur'da kim öldü? Cumali mi Selim mi? Çukur 100. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur 99. son bölümde neler oldu?

Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü dizisi yeni bölümde neler olacak?

Şeref Sözü 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü dizisi yeni bölümde neler olacak?

Kefaret dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kefaret dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kefaret dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kefaret dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Öğretmen dizisi final mi yapıyor? Fox TV'den Öğretmen için flaş karar

Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!

Yasak Elma ile ilgili olay iddia! Talat Bulut ve Gökhan Alkan ayrılıyor mu?

Bomba iddia! Diziden ayrılıyorlar mı?

'Çatı Katı Aşk' için flaş iddia! Final mi yapıyor?

Final mi yapıyor? Flaş iddia

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.