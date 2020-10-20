Çukur 99. son bölümde Nejat İşler sürprizi! Çağatay Erdenet geri döndü!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka ve Burak Dakak gibi isimlerin yer aldığı Çukur'un 19 Ekim Pazartesi yayınlanan 99. son bölümünde, Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler yeniden diziye dahil oldu.

Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri, Mart ayında gelen 82. bölümde diziye veda etmişti. Çağatay, Yamaç'ın yaptığı planla polisler tarafından suç üstü yakalanmış ve cezaevine girmişti. Son bölümde ise Çağatay'ın İsviçre'de gözlerden uzak bir şekilde yaşadığı görüldü. Çağatay Erdenet, Cumali'nin gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğü öğrendi. Çağatay, babası Cengiz Erdenet'e Cumali'nin Arık Böke'yi öldürdüğü haberini verdi.

