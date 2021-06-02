MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur final fragmanı | Yamaç ölüyor mu? "Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner"

Çukur final fragmanı | Yamaç ölüyor mu? "Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner"

02.06.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Çukur, 131. bölümüyle ekranlara veda edecek. Sevilen dizinin son bölümünde Cumali Amca Çukur'u yıkacağını söylemişti. Yamaç ise Çukur'a bir video ile seslenmişti. Peki Çukur final fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur final fragmanı ve detaylar...

Çukur final fragmanı | Yamaç ölüyor mu? "Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner"

Her Pazartesi saat 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran dizi Çukur, haftaya yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekranlara veda edecek. Sevilen dizinin son bölümünde Cumali Amca Çukur'u yıkacağını söylemişti. Yamaç ise Çukur'a bir video ile seslenmişti. Peki Çukur final fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR FİNAL FRAGMANI (131. BÖLÜM)

Çukur dizisinin final fragmanı henüz yayınlanmasa da final bölümü için "Çukur Final Genel Tanıtımı" isminde bir video yayınlandı. Çukur final tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ (130. BÖLÜM)

Çukur dizisinin önceki bölümlerinde Amca’nın güvendiği son koz olan Şahram’ın gelişi Çukur’da yeni bir tehdit haline gelmiş ve mahalledeki pek çok kişi ateş yağmuruna tutulmuştu. Çukur dizisinin 130. bölümünde Cumali Amca Çukur'u yıkacağını söylüyor. Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç ise, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye umut oluyor. Büyük final yaklaşırken gerilim giderek artarken, Yamaç'ın Amca ve Şahram'a karşı nasıl bir plan düzenleyeceği ise merak konusu olmuştu. Yayınlanan ikinci fragmanda ise adeta kıyametler kopuyor. Şahram ve adamlarıyla çatışmakta olan Koçovalı Kardeşler, evlerine girip ailesini alan Amca ve adamlarına karşı resmen savaş açıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Atiye final sezonuyla geliyor! İşte fragmanı ve tarihiAtiye final sezonuyla geliyor! İşte fragmanı ve tarihi
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

DSÖ'den Sinovac'a onay

DSÖ'den Sinovac'a onay

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.