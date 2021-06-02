Çukur final fragmanı | Yamaç ölüyor mu? "Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner"

Her Pazartesi saat 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran dizi Çukur, haftaya yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekranlara veda edecek. Sevilen dizinin son bölümünde Cumali Amca Çukur'u yıkacağını söylemişti. Yamaç ise Çukur'a bir video ile seslenmişti. Peki Çukur final fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR FİNAL FRAGMANI (131. BÖLÜM)

Çukur dizisinin final fragmanı henüz yayınlanmasa da final bölümü için "Çukur Final Genel Tanıtımı" isminde bir video yayınlandı. Çukur final tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ (130. BÖLÜM)

Çukur dizisinin önceki bölümlerinde Amca’nın güvendiği son koz olan Şahram’ın gelişi Çukur’da yeni bir tehdit haline gelmiş ve mahalledeki pek çok kişi ateş yağmuruna tutulmuştu. Çukur dizisinin 130. bölümünde Cumali Amca Çukur'u yıkacağını söylüyor. Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç ise, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye umut oluyor. Büyük final yaklaşırken gerilim giderek artarken, Yamaç'ın Amca ve Şahram'a karşı nasıl bir plan düzenleyeceği ise merak konusu olmuştu. Yayınlanan ikinci fragmanda ise adeta kıyametler kopuyor. Şahram ve adamlarıyla çatışmakta olan Koçovalı Kardeşler, evlerine girip ailesini alan Amca ve adamlarına karşı resmen savaş açıyor.

