Çukur hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm neden yok? Çukur 72. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 72. yeni bölümünün 14 Ekim Pazartesi yayınlanacağı duyurulmuştu. Yeni bölümden ilk fragmanın da yayınlandığı Çukur için Show TV flaş bir karar aldı.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?
14 Ekim'de TRT 1'de ekrana gelecek olan Fransa-Türkiye milli maçı nedeniyle Çukur'un yeni bölümü bir hafta ertelendi.
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi gelecek hafta yayınlanmayacak.
Çukur'un merakla beklenen 72. yeni bölümü ise 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.
ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur’un 72. yeni bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.
ÇUKUR'A YAMAÇ'IN ERİK DALI OYNAMASI DAMGA VURDU
Çukur'un 71. son bölümüne Yamaç ve Nehir'in sokak ortasında yaptıkları dans gösterisi damga vurdu. Çukur'a geri dönen Yamaç'ı bulan Nehir "Önemli kararlar vermeden önce dans ederim" diyerek bir meydana götürdü. Müzik olmadan dans etmeye başlayan Nehir'e Yamaç da eşlik etti. Toplanan yüzlerce insanın içinde her müzik türünde dans eden Yamaç ve Nehir kendini en son Erik Dalı türküsüyle oynadı.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
YAMAÇ'I KİM KURTARDI?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı kurtaran gizemli biri onu alıp Cumali’nin evine bırakıyor. Saklandığı eve döner dönmez kapıda Yamaç’ı yaralı bir halde gören Cumali ise ne yapacağını şaşırıyor. Yamaç’ın durumu kötüleşmeye başlayınca Cumali kardeşini kucaklayıp onu Baytar’ın yanına götürüyor. Hemen işlemlere başlayan Baytar, Yamaç'a pansuman yapıyor.
Pansumandan sonra kendine gelen Yamaç karşısında Cumali’yi görünce şaşırıyor. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen Cumali kardeşine çorbayı içirdikten sonra olan biteni hikaye şeklinde anlatıyor. Kendine gelir gelmez abisiyle didişmeye başlayan Yamaç, Cumali’nin yoğun sevgisi ile karşılaşıyor.
YAMAÇ'A ALİÇO'DAN MESAJ GELDİ!
Yamaç telefonundan fotoğraflara bakıp eski günleri özlerken Aliço’dan gelen sesli mesaj ile şaşırıp kalıyor. Aliço’nun yaşadığını öğrenmesiyle aşırı mutlu olan Yamaç’ın sonraki durağı Çukur’da ki Pazar yeri oluyor. Her şey den habersiz pazara gelen Akın ise olan bitene şaşırıyor. Bir anda tüm mahalleli Karaca ile Yamaç’ın tezgahının başına toplanıp tezahürata başlıyor.
YAMAÇ, SELİM VE SALİH'İ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ
Cumali’nin yanından çıkan Yamaç’ın ilk durağı hapishane oluyor. Selim’in Çukur’la ilgili sorunu es geçip herkese hal hatır soran Yamaç, Selim’le yalnız konuşmak istediğini söylüyor. Herkes odadan tek tek çıkarken Yamaç’ın yanına gelip Yücel’in durumunu soran Celasun ölmediğini öğrenince çıkar çıkmaz yanına gitmek istediğini söylüyor. Selim’in karşısına oturan Yamaç gelen soru karşısında kala kalıyor. Soru sonrası o anı hatırlayan Yamaç konuyu geçiştirip saldırıları soruyor.
Vartolu koğuşta volta atarken gardiyanlar gelip ziyaretçisi olduğunu söylüyor ama Salih Koçovalı diye seslendikleri için oralı olmuyor. Vartolu ziyaretçi istemediğini söylese de Yamaç’ın ismini duyunca hemen hazırlanıyor. Uzun zaman sonra karşılaşan iki kardeş kısa bir eğlenceden sonra ciddi konulara dönüyor. Yamaç’ın sorusu üzerine geçmişini anlatan Vartolu, Çukur’a ilk geldiği günü anlatıyor.
VARTOLU SALDIRIYA UĞRADI
Oğlunun fotoğrafını almak için saatin 11 olmasını bekleyen Vartolu eline şişi alıp atölyeye doğru yola çıkıyor. Atölyeye girer girmez etrafın da bir sürü adam gören Vartolu durumu sakince kavrayıp hemen planını yapıyor. Asit dolu seramiklerle adamları bir bir indiren Vartolu en sona düşmanını bırakıyor. Oğlunun fotoğrafını adamdan alan Vartolu ceza olarak kafasını kile basıyor ama bir anda etrafı sarılıyor. Onu kurtarmaya gelen Emre ise şişleniyor.
Atölyeye çıkarılmayıp koğuşta bırakılan Vartolu içeri giren adamları görünce hemen planını kuruyor. Gelenleri aşırı sakin karşılayan Vartolu adamları tek tek indirip kendini helaya kapatıyor. Lavabonun altındaki şişi alıp saldırıyı püskürten Vartolu en son hamlesini yapıp kendini saldırtan adama selam söyletiyor.
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