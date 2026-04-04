Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Hikayesi bitti

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda şaşırtan bir veda yaşanacak. Taylan Kaya karakterine hayat veren başarılı aktör Bülent Şakrak projeye veda etmeye hazırlanıyor.

Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Hikayesi bitti
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in 6 sezondur cumartesi akşamlarına damgasını vuran Köprü Film imzalı dizisi “Gönül Dağı”, izleyiciyi şaşırtan bir ayrılıkla gündeme gelecek. Taylan Kaya karakterine hayat veren başarılı aktör Bülent Şakrak projeye veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayrılık, dizinin 216. bölümünde gerçekleşecek. Taylan Kaya karakterinin senaryodaki hikâyesinin bittiği öğrenildi.

Gönül Dağı nda beklenmedik veda! Hikayesi bitti 1

Öte yandan tabii’nin “Gassal” dizisinde “Maşallah” rolüyle bir bölüm konuk oyuncu olan Bülent Şakrak, bu yaz Cem Yılmaz’ın “G.O.R.A. 4 G.O.R.A.” dizisinde rol alacak.

Gönül Dağı nda beklenmedik veda! Hikayesi bitti 2

Şakrak ayrıca “Canbaz” adlı kendisinin yazıp yönettiği tek kişilik oyunuyla da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni fragman sonrası seyirci sitem etti: "Artık yeter!"Yeni fragman sonrası seyirci sitem etti: "Artık yeter!"
Rolü için direk dansı öğrendi! Zorlandığı anları paylaştıRolü için direk dansı öğrendi! Zorlandığı anları paylaştı

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

