Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Hikayesi bitti

TRT1’in 6 sezondur cumartesi akşamlarına damgasını vuran Köprü Film imzalı dizisi “Gönül Dağı”, izleyiciyi şaşırtan bir ayrılıkla gündeme gelecek. Taylan Kaya karakterine hayat veren başarılı aktör Bülent Şakrak projeye veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayrılık, dizinin 216. bölümünde gerçekleşecek. Taylan Kaya karakterinin senaryodaki hikâyesinin bittiği öğrenildi.

Öte yandan tabii’nin “Gassal” dizisinde “Maşallah” rolüyle bir bölüm konuk oyuncu olan Bülent Şakrak, bu yaz Cem Yılmaz’ın “G.O.R.A. 4 G.O.R.A.” dizisinde rol alacak.

Şakrak ayrıca “Canbaz” adlı kendisinin yazıp yönettiği tek kişilik oyunuyla da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.