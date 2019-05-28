Çukur'un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil, Türkiye turnesine çıkıyor

Çukur dizisi 2. sezonun finaliyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrandaki yerini aldı. İzleyicilerine yaz ayları boyunca veda eden Çukur dizisinin Eylül ayı ile birlikte 3. sezonuyla ekrandaki yerini alması bekleniyor.

Dizide Salih karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’in Çukur sezon finalinden sonraki projesi de ortaya çıktı. Kendisinin yazdığı 12 Numaralı Adam tek kişilik oyunuyla Türkiye turuna çıkacak olan Köstendil, instagram hesabından hangi illere gideceğini duyurdu.

İşte Köstendil’in paylaşımı:





