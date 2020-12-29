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Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 29.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

28 Aralık 2020 Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 28 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

28 Aralık Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri izleyicilerle buluştu. TV 8’de ise MasterChef Türkiye yarışma programı ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Sağ Salim filmi yayınladı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" programından sonra Sefirin Kızı dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi “Yasak Elma" ekranlara geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur” dizisi yayınlandı.

28 ARALIK 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 28 Aralık 2020 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 28 Aralık Pazartesi total reyting rakamları açıklandı.

28 Aralık Pazartesi total reyting sıralaması** şöyle oldu;

  • TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.
  • Show TV’nin fenomen haline gelen dizisi Çukur totalde en çok izlenen ikinci program oldu.
  • Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma ise üçüncü olarak listeye giriş yaptı.
  • ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programı en çok izlenenler listesine dördüncü oldu.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber total reyting sıralamasına beşinci sıradan girdi.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış: Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada MasterChef Türkiye dördüncü oldu. Beşinci sırada ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin özet bölümü yerini aldı.

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