Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 29.12.2020 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

29 Aralık Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Aralık Salı akşamı Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, MasterChef Türkiye, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 29 Aralık TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Aralık Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Aralık Salı kanalların yayın akışında neler var? 29 Aralık Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Aralık Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Aralık Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

29 ARALIK SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15 Alev Alev
03:00 Çukur
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
00:20 Hercai
02:50 Kanatsız Kuşlar
05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
00:15 Yaratık: Covenant ( TV’de İlk- Yabancı Sinema)
02:15 Yatıya Misafirim Var
04:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
23:45 Yasak Elma
02:15 Zümrüdüanka
04:30 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Neşeli Hayatlar (Yerli Sinema)
22:30 Hep Yek (Yerli Sinema)
00:15 Neşeli Hayatlar
02:20 Hep Yek
03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:10 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
00:15 Uyanış Büyük Selçuklu
02:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Rüyada incir ağacı görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada incir ağacı görmek ne demek, ne anlama gelir?
Kel Mahmut’un yer almadığı tek film: Hababam Sınıfı Güle Güle Kel Mahmut’un yer almadığı tek film: Hababam Sınıfı Güle Güle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Gözleri kamaştıran bir mavilik: Gökpınar Gölü

Gözleri kamaştıran bir mavilik: Gökpınar Gölü

İlginizi Çekebilir

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

'Benim de Müslüman arkadaşlarım var'

'Benim de Müslüman arkadaşlarım var'

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Diğer Haberler

Rüyada incir ağacı görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada incir ağacı görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada helva yemek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada helva yemek ne demek, ne anlama gelir?

Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesindeki büyük yarışı kim kazandı?

Rüyada helva görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada helva görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada hastaneye gitmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada hastaneye gitmek ne demek, ne anlama gelir?

Çağımızın en güçlü silahlarından biri olan hacker gruplarının isimlerini daha önce duydunuz mu? İşte dünyanın bir tık uzağında olan hacker grupları...

Dünyanın en etkili hacker gruplarıyla tanışın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.