YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ertelendi

Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ertelendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmesi planlanan 3.

Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ertelendi

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmesi planlanan 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali, korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bu yıl 28-31 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalini pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bütün spor ve doğa dostlarının dört gözle bu organizasyonu beklediğini, bize atılan mail ve mesajlardan biliyoruz. Oluşturduğumuz ekiple birlikte festivalimizin yeni tarihini en kısa sürede başta spor severler olmak üzere vatandaşlarımıza ve katılımcılarımıza duyuracağız inşallah” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Hakkari Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
04:56
Öğle
12:07
İkindi
15:55
Akşam
19:07
Yatsı
20:35

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Murat Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.