Çukurca Belediyesi 2020 yılı hizmet yılı olacak

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2020 yılında yapılması planlanan hizmetlerini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar 2020 yılı içerisinde halkın talebi doğrultusunda zaruri olan projelere ağırlık verdiğini belirtti. İlçe için büyük bir önem arz eden konut sorunu bir nebze olsa nefes alacağını ifade eden Başkan Dündar, “Önceki yılda yapımına başlanan Emir Şaban Mahallesindeki 2 blok 70 daireden oluşan konutları tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Buda bir nebze olsa ilçedeki konut sorununa nefes aldıracaktır. Öte yandan tarihi kale evlerinin 7 tanesi restorasyon ve onarımı bitirilme aşamasında olup kalan 14 ev için projelendirme çalışması devam ediyor. Bunların bitmesiyle birlikte ilçedeki günü birlik otel tarzında konaklama sorunu bir nebze olsa da çözüme kavuşacaktır” dedi.

“16 bin 141 nüfusluk bir ilçemizde halen bir düğün alanımız yok”

Daha önce evlenen çiftlerin maalesef bu sıkıntıyı defalarca kendilerine ilettiğini ifade eden Başkan Dündar, “Düğünümüzü yapacak bir alanımız yok. Ulaşımı kolay olacak içinde gelin ve damadın hazırlanacağı giyinme ve dinlenme WC ihtiyaçlarını giderebilecek temiz modern bir ortam hazırlanarak ilçemize yakışır donanımlı en az 2 bin kişi kapasiteli bir düğün salonu yapacağız” dedi.