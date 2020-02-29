YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Çukurca belediyesi ve esnaflardan Başkale’ye yardım seferberliği

Çukurca belediyesi ve esnaflardan Başkale’ye yardım seferberliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve esnaflar tarafından da desteklenen Başkale’ye yardım seferberliği kampanyası düzenlendi.Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Öncelikli olan ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe halkı ve esnaflarımızın da desteğiyle bir yardım kampanyası düzenlendi.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve esnaflar tarafından da desteklenen Başkale’ye yardım seferberliği kampanyası düzenlendi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Öncelikli olan ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe halkı ve esnaflarımızın da desteğiyle bir yardım kampanyası düzenlendi. Bu doğrultuda bütün ilce halkı ve esnaflarımız katkı sundular. Belediyenin de verdiği destekle beraber Başkale’deki vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Biriktirdiğimiz yardımlar en kısa sürede Baskale’deki depremzede kardeşlerimize ulaştırılacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Küçük maceracı il birincisi oldu

Küçük maceracı il birincisi oldu

Hakkari Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:31
Öğle
12:23
İkindi
15:33
Akşam
18:04
Yatsı
19:19

Hakkari Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.