Çukurca Belediyesinden kar temizleme çalışması

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallede kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, 4 mahalle ve çarşı merkezindeki kar temizleme çalışmasının ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirterek, “Belediyemize bağlı karla mücadele ekiplerimiz akşam geç saatlere kadar çalışarak vatandaşımızın rahatı için mücadele ediyor. Yağan kar her ne kadar işlerimizi zorlaştırsa da yaz aylarında tarım arazilerinin sulanması konusunda oldukça faydalıdır” dedi.



