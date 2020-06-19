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Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.06.2020 09:28 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından Yeşilçeşme Mahallesi’nde yol genişletme çalışması başlatıldı.Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yeşilçeşme Mahallesi’nde yol genişletme ve yeni yol yapım çalışmasına başladıklarını belirterek, “Yeşilçeşme Mahallemizde bazı sokak ve caddeler maalesef çok dar ve aşırı yağışlarda vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından Yeşilçeşme Mahallesi’nde yol genişletme çalışması başlatıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yeşilçeşme Mahallesi’nde yol genişletme ve yeni yol yapım çalışmasına başladıklarını belirterek, “Yeşilçeşme Mahallemizde bazı sokak ve caddeler maalesef çok dar ve aşırı yağışlarda vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. Hem yaya hem de araçların geçişinde problemler yaşanmaktaydı. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda cadde ve sokakların genişletilmesi, yol kaymalarını engellemek için birçok noktaya istinat duvarları ve yağmur suyu olukları yapacağız. İnşallah yakın bir zamanda Yeşilçeşme Mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmaları hızlandırarak gelecek yıllardaki kış mevsimine hazırlamış olacağız” dedi.

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