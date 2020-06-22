YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu

Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sağlık hizmetlerinde ihtiyaç olan en son tıbbi teknolojik cihazları vatandaşların hizmetine sundukları belirtti.

Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sağlık hizmetlerinde ihtiyaç olan en son tıbbi teknolojik cihazları vatandaşların hizmetine sundukları belirtti. Vali İdris Akbıyık, “Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışıyla ilimiz genelinde sağlık hizmetleri yatırımlarına devam ediyoruz. Çukurca Devlet Hastanesine 384 bin 404 Türk Lirası değerinde yeni dijital röntgen cihazını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çukurca ilçesine hayırlı olsun” dedi.

Çukurca Devlet Hastanesi dijital röntgen cihazına kavuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:37
Öğle
12:12
İkindi
16:05
Akşam
19:37
Yatsı
21:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

İkizler Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.