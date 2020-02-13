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Çukurca kara teslim oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buna en çok sevinen çocuklar ise kızakla kayarak eğlendi.İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buna en çok sevinen çocuklar ise kızakla kayarak eğlendi.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi. Okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar, kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı. Kadir Güzel (12) isimli çocuk, kar yağışı ile birlikte okulların tatil olduğunu belirterek, “Bizde kızaklarımızla kayıyoruz. Fakat arabalardan dolayı korkuyoruz” dedi.

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