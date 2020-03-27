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Çukurca’da dezenfekte çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.03.2020 08:30 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesine Şırnak üzerinden girişlerin yapıldığı Köprülü Askeri Kontrol Noktasında kurulan çadırlar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, Sağlık Bakanlığının talimatıyla valiliklerin öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri tarafından kurulan kontrol noktalarında sağlık taraması yapıldığını belirtti.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine Şırnak üzerinden girişlerin yapıldığı Köprülü Askeri Kontrol Noktasında kurulan çadırlar belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, Sağlık Bakanlığının talimatıyla valiliklerin öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri tarafından kurulan kontrol noktalarında sağlık taraması yapıldığını belirtti. Sevinç, “Sağlık personelleri tarafından seyahat eden sürücü ve vatandaşlara çeşitli sorular sorarak ateşleri ölçülüyor. Korona belirtileri olan şahıslar öncelikle yayılmasını engellemek için burada kurulan çadırlarda müşahade altına alınarak daha sonra donanımlı olan bölge hastanelerine sevk ediliyor. Oluşturulan çadır kontrol noktalarında ise Çukurca Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları sıklıkla yapılıyor” dedi.

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