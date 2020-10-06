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Çukurca’da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.10.2020 09:10 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yerli katkısız doğal üzüm pekmezi yapımına başlanıldı.Çukurca ilçesinde üzüm bağları ve asma ağaçlarında bulunan ve tamamen olgunlaşan siyah üzümler hamaratlı ev kadınlarının hünerli ellerinden geçerek kışlık pekmez haline dönüşüyor.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yerli katkısız doğal üzüm pekmezi yapımına başlanıldı.
Çukurca ilçesinde üzüm bağları ve asma ağaçlarında bulunan ve tamamen olgunlaşan siyah üzümler hamaratlı ev kadınlarının hünerli ellerinden geçerek kışlık pekmez haline dönüşüyor. Çiftçilik yapan Mehmet Güngören (48) isimli vatandaş, atalarından beridir devam eden bu geleneği kendileri de devam ettirerek üzüm pekmezi yaptıklarını söyledi. Sonbahara kadar bağlarda ve ağaçlarda bulunan siyah üzümleri muhafıza ederek tam olgunlaşmasını beklediklerini ifade eden Göngören, “Daha sonra topladığımız çekirdekli siyah üzümleri temizce yıkayıp torbalara bırakıp suyunu çıkartıyoruz. Çıkan üzüm suları büyük kazanlarda pişirilerek dinlendikten sonra küçük kapalı kaplarda muhafıza ediyoruz ve kışın da tüketiyoruz” dedi.
Üzüm pekmezine kesinlikle hiçbir katkı maddesi katmadıklarını, isteyen müşterilerde sattıklarını ifade eden Güngören, pekmezlerle kendi ailesinin ekonomisine de bir nebze katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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