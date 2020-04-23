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Çukurcalı öğrenciler 23 Nisan’ı evde kutladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı.Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ülkemizde korona virüsü salgınından dolayı tüm bütün ekinliklerin iptal edildiğini belirterek, “Evlerinde bulunan öğrencilere yönelik şiir, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenleyerek dereceye girecek olan öğrencilere hediye vereceğiz” dedi.Öte yandan, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak zorunda kalan öğrenciler, aileleriyle birlikte odalarını süsleyerek bayramı kutladı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı.
Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, ülkemizde korona virüsü salgınından dolayı tüm bütün ekinliklerin iptal edildiğini belirterek, “Evlerinde bulunan öğrencilere yönelik şiir, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenleyerek dereceye girecek olan öğrencilere hediye vereceğiz” dedi.
Öte yandan, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak zorunda kalan öğrenciler, aileleriyle birlikte odalarını süsleyerek bayramı kutladı.

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Hakkari Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:12
Öğle
12:08
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
20:17

Hakkari Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Yüksekova Eczanesi
Yuksekova
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