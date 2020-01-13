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  4. Çukurcalı öğrencilere kitap desteği

Çukurcalı öğrencilere kitap desteği

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesiyle İlim Yayma Cemiyeti tarafından öğrencilere kitap desteği yapıldı.Çukurca ilçe merkezi ve bağlı köylerde LGS’ye hazırlanan 332 8.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesiyle İlim Yayma Cemiyeti tarafından öğrencilere kitap desteği yapıldı.
Çukurca ilçe merkezi ve bağlı köylerde LGS’ye hazırlanan 332 8. sınıf öğrencisine Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şube Başkanı Ramazan Özdemir tarafından hazırlık seti hediye edildi. Burada konuşan Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde üniversite sınavına hazırlanan 80 öğrenci ve KPSS’ye hazırlanan 20 öğrenci için de sınavlara hazırlık setleri siparişi verilmiş olup, bu öğrencilere de önümüzdeki günlerde kitapları hediye edilecektir. Maddi durumu yetersiz olan bu öğrencilerimize katkı sağlayan İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şube Başkanı Ramazan Özdemir’e teşekkür ederim” dedi.

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