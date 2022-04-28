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Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti

28.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, Yeşilyurt takımıyla Challenge Kupası'nı kazanmış 1997 doğumlu pasör Burcu Yönder ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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