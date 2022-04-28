Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Bursa, Çanakkale, Nilüfer ve Aydın Büyükşehir Belediye formalarını terleten, Challenge Kupası'nda 'en iyi pasör' unvanı kazanmış pasör Duygu Düzceler ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

