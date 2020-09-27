Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı

Artan maliyetler ve pamuk fiyatlarının çiftçiyi memnun etmemesinden dolayı bu sene ekim alanının yarıdan fazla gerilediğini belirten Doğru, "Adana'da geçen sene 172 bin ton civarında pamuk rekoltesi elde etmiştik. Bu da Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10'uydu. Bu sene 70 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Adını Türkiye'ye ' Beyaz Altın Ovası' olarak duyurmuş şehrimizde, pamuk üretiminin bu kadar geriye düşmesinden biz çiftçiler de çok mutlu değiliz. İstiyoruz ki daha fazla pamuk ekilsin çünkü pamuk stratejik bir ürün." dedi.

Çukurova'da çiftçilerin tarlalarına özellikle mısır, soya fasulyesi ve buğday gibi ürünleri ekmeyi tercih etmesiyle pamukta ekim alanı, geçen yıla göre yüzde 55 gerileyerek 385 bin dekardan 175 bin dekara düştü.

- "Çiftçi alternatif ürünlere yöneldi"

Pamuğun kullanım alanlarına değinen Doğru, şöyle konuştu:

"Pamuk, hem yağ hem tekstil hem de yem sanayisinin ana ham maddesi. İstihdam kaynağı, katma değeri yüksek bir bitki ama fiyatlardan ve yüksek girdi maliyetlerinden dolayı çiftçilerimiz başka alternatif ürünlere yöneliyor. Alternatiflerin başında da mısır, soya fasulyesi ve buğday var. Bu gibi ürünlere yönelen çiftçimiz 2020 yılında pamuk ekiminden biraz kaçtı."

Doğru, hasadın ilk dönemlerinde kütlü pamuğun kilogramının 4 liranın altında olduğu bilgisini vererek, "Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin açıkladığı 4,25 ila 4,50 lira arasındaki fiyatlar neticesinde piyasada pamuk fiyatları bir miktar yükseldi." diye konuştu.

Fiyatta çiftçi lehine bir yükselme görüldüğünü belirten Doğru, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızdan pamuk üreticimiz adına bir isteğimiz var; pamuk çiftçilerimize 3 yıldır verilen prim kilogram başına 80 kuruştu. 500 kilograma kadar verim sınırlandırılması getirilmişti. Pamukta, 500 kilogramlık verim sınırlandırılmasının kaldırılarak bu yıla mahsus kilogram başına 1,50 lira prim ödenmesini istiyoruz. Bu sene isteriz ki pamuk çiftçisi kazansın, gelecek sene de pamuk ekimine teşvik edilsin, daha fazla pamuk ekilsin."