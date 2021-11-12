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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri verdi

12.11.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. yılında anma konseri düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki konserde, Orhan'ın bestesi olan "Kuvayimilliyenin İnsan Manzaraları" adlı eseri orkestra eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İzleyiciler, konserde seslendirilen eserlerle zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

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