Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cem-i Can Deliorman'ın yönetiminde, 26 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Gitarist Cem Çeliksırt'ın solist olarak yer alacağı konserde, Guiliani'nin 1 numaralı gitar konçertosu sunulacak.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Fransız besteci Mehul'un 1 numaralı senfonisini seslendirecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz