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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verecek

23.11.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cem-i Can Deliorman'ın yönetiminde, 26 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Gitarist Cem Çeliksırt'ın solist olarak yer alacağı konserde, Guiliani'nin 1 numaralı gitar konçertosu sunulacak.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Fransız besteci Mehul'un 1 numaralı senfonisini seslendirecek.

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