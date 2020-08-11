YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova ekonomisi, Tarım İhtisas OSB ile canlanacak

Çukurova ekonomisi, Tarım İhtisas OSB ile canlanacak

ADANA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş Sera OSB’nin tamamlandığında kent ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi’nde kurulmakta olan "Tarım İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi" toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş Sera OSB’nin tamamlandığında kent ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.
Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi’nde kurulmakta olan "Tarım İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi" toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ile müteşebbis heyeti üyeleri ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda "Tarım İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi"nin bir an önce faaliyete geçmesi için gelinen aşamalar detaylarıyla ele alınarak görüşüldü. Desteklerinden ve fikirlerinden dolayı katılımcılara teşekkür eden Vali Süleyman Elban, Karataş Sera OSB’nin tamamlandığında kentin ve ülkenin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekti ve OSB’nin bir an evvel tamamlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesinin önemine vurgu yaptı.
Vali Elban’ın konuşmasının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantı, Sera OSB’nin verimli ve hızlı bir şekilde tamamlanması için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Karagöl’e ziyaretçilerden yoğun ilgi

Karagöl’e ziyaretçilerden yoğun ilgi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

Adana Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:45
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
21:07

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Bahar Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Sucuzade Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.