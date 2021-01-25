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Çukurova evsizlere kucak açtı

25.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Çukurova Belediyesi, gece saatlerinde sokakta kalan evsizleri otele yerleştirdi.Soğuk kış günlerinde evsiz oldukları için parklarda ve benzeri yerlerde geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için çalışmalar yürüten Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, hem gelen ihbarları değerlendiriyor hem de özellikle parklarda çalışma yaparak buralarda geceleyen evsiz vatandaşları sıcak bir yuvaya yerleştiriyor.Ekipler geçtiğimiz hafta sonu bir ihbarı değerlendirerek, Kenan Evren Bulvarı üzerinde bulunan parktaki bankta yatan bir vatandaşı buldular.

Çukurova Belediyesi, gece saatlerinde sokakta kalan evsizleri otele yerleştirdi.
Soğuk kış günlerinde evsiz oldukları için parklarda ve benzeri yerlerde geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için çalışmalar yürüten Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, hem gelen ihbarları değerlendiriyor hem de özellikle parklarda çalışma yaparak buralarda geceleyen evsiz vatandaşları sıcak bir yuvaya yerleştiriyor.
Ekipler geçtiğimiz hafta sonu bir ihbarı değerlendirerek, Kenan Evren Bulvarı üzerinde bulunan parktaki bankta yatan bir vatandaşı buldular. Daha sonra ilçenin değişik bölgelerinde çalışma yapan ekipler Toros Mahallesinde bir, Beyazevler Mahallesi’nde de iki evsiz vatandaşı alarak toplam 4 vatandaşı otele yerleştirdiler.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli çalışan Çukurova Belediyesi ekipleri dışarıda hiçbir vatandaşın kalmaması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’da hiçbir vatandaşın sokakta kalmasını istemediklerini belirterek, “Ekiplerimiz hem bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor hem de herhangi bir ihbar beklemeden evsiz vatandaşlarımızın gecelemeleri mümkün olan park ve benzeri mekanlarda çalışma yapıyorlar. Dışarda kaldığını belirlediğimiz evsiz vatandaşlar hemen bir otele yerleştiriliyor. En azından soğuk kış günlerinde evsiz vatandaşlarımıza sıcak bir oda ve sıcak yemek sağlanıyor” dedi.
Evsiz birinin görülmesi halinde duyarlı vatandaşların Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bilgi vermesini isteyen Başkan Çetin, “Ekiplerimiz tüm evsizlere yetişmeye çalışıyor. Ama gözümüzden kaçan birileri olursa bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Kimsenin bu soğuk günlerde dışarda kalmasına gönlümüz razı olmaz” şeklinde konuştu.

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