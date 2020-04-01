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Çukurova Kalkınma Ajansından Kovid-19 ile mücadeleye destek

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Ajans, 10 milyon lira bütçe ayırdığı programla salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek verecek

Faaliyet bölgesinde Adana ve Mersin'in bulunduğu Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 10 milyon lira bütçeli "Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı hayata geçirdi.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, bölgenin ve ülkenin salgınla mücadelesine katkı vermek, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesini sağlamak amacıyla program hazırlandı.

Öncelikleri, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi olarak belirlenen programla, Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek.

Mücadele ve Dayanıklılık Programı'na başvurular, 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova Kalkınma Ajansı Kovid-19

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