YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova Kaymakamlığı’ndan yeni bir Erasmus + Projesi daha

Çukurova Kaymakamlığı’ndan yeni bir Erasmus + Projesi daha

ADANA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Çukurova Kaymakamlığının ortaklığındaki kısa adı UP2B olan, “Avrupa Vatandaşlığı ve İşgücü Piyasasına Katılım Yolunda Okul Eğitiminin Güçlendirilmesi” projesinin ilk toplantısı Portekiz’de yapıldı.“Erasmus+ Ana Eylem 2 Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklılar Faaliyeti” kapsamında yürütülecek olan UP2B projesinin hedefleri, erken okul terki ve dezavantajları ile mücadele etmek, göçmen kökenli çocuklar dahil olmak üzere tüm öğrenciler için başarıyı sağlamak, okullardaki tüm personel arasında, aileler ve ilgili dış paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek, farklı eğitim aşamaları arasındaki geçişi iyileştirmek yer alıyor.Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleştirilen ve Portekiz, İspanya, Türkiye, Bulgaristan, Danimarka, Letonya’dan oluşan 6 ülkeden 9 farklı kurum okul eğitimi ve mesleki eğitim arasında geçişi kolaylaştırma, okul ve iş gücü piyasası arasındaki geçişi kolaylaştırma, iş gücü piyasası ve geniş kapsamlı imkünlar hakkında farkındalık oluşturarak okul öğrencilerine yakın vatandaşlık duygusunu artırma konularında 30 ay boyunca işbirliği yaparak, hedef kitleleri olan 12-16 yaş arasındaki öğrenciler, bu öğrencilere eğitim veren öğretmenler, okul toplulukları yöneticiler, idari personel, eğitim danışmanları, ebeveynler ve çevre topluluklarına yönelik bir platform ve rehber bir el kitabı hazırlayacaklar.

Çukurova Kaymakamlığının ortaklığındaki kısa adı UP2B olan, “Avrupa Vatandaşlığı ve İşgücü Piyasasına Katılım Yolunda Okul Eğitiminin Güçlendirilmesi” projesinin ilk toplantısı Portekiz’de yapıldı.
“Erasmus+ Ana Eylem 2 Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklılar Faaliyeti” kapsamında yürütülecek olan UP2B projesinin hedefleri, erken okul terki ve dezavantajları ile mücadele etmek, göçmen kökenli çocuklar dahil olmak üzere tüm öğrenciler için başarıyı sağlamak, okullardaki tüm personel arasında, aileler ve ilgili dış paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek, farklı eğitim aşamaları arasındaki geçişi iyileştirmek yer alıyor.
Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleştirilen ve Portekiz, İspanya, Türkiye, Bulgaristan, Danimarka, Letonya’dan oluşan 6 ülkeden 9 farklı kurum okul eğitimi ve mesleki eğitim arasında geçişi kolaylaştırma, okul ve iş gücü piyasası arasındaki geçişi kolaylaştırma, iş gücü piyasası ve geniş kapsamlı imkünlar hakkında farkındalık oluşturarak okul öğrencilerine yakın vatandaşlık duygusunu artırma konularında 30 ay boyunca işbirliği yaparak, hedef kitleleri olan 12-16 yaş arasındaki öğrenciler, bu öğrencilere eğitim veren öğretmenler, okul toplulukları yöneticiler, idari personel, eğitim danışmanları, ebeveynler ve çevre topluluklarına yönelik bir platform ve rehber bir el kitabı hazırlayacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor! Eksi 23 dereceyi gördü ama... Oraya giden şok oluyor!
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Tokat’ta silah kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Tokat’ta silah kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Adana Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

'genç Yönetmenler' Ödülleri Kaptı

'genç Yönetmenler' Ödülleri Kaptı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.