"Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta yapılacak

Adana'da, bu yıl 5. kez organize edilecek "Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek.

Çok sayıda sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak festival, Seyhan Nehri kıyısındaki bir tesiste yapılacak.

Ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde, katılımcılara kamp yapma imkanı da sunulacak.

