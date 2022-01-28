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"Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta yapılacak

28.01.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta yapılacak

Adana'da, bu yıl 5. kez organize edilecek "Çukurova Rock Festivali" 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek.

Çok sayıda sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak festival, Seyhan Nehri kıyısındaki bir tesiste yapılacak.

Ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde, katılımcılara kamp yapma imkanı da sunulacak.

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