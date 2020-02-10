YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

ADANA HABERLERİ  | 10.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

Adana'da ilk kez düzenlenen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldığı belirtildi.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, 5-8 Şubat'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın 34 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyetini sektörün dev üreticileriyle buluşturduğu kaydedildi.

Kadın giyimden erkek ve çocuk giyimine, kumaş çeşitlerine kadar ürünlerin yer aldığı organizasyonda önemli iş bağlantılarının gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, 5 gün süren fuarda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldığı ve 15-20 milyon dolarlık bağlantı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, ilk kez gerçekleştirdikleri Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda Türkiye’nin her bir noktasından sektör ilgilisini ağırladıklarını ifade etti.

Fuara 34 ülkeden ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Gökmen, gelecek yıl çok daha büyük alanda daha fazla katılımcıyla fuarı açacaklarını belirtti.

Adana Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Adana Hazır Giyim Platform Üyesi Birkan Işık da katılımcıların fuardan çok memnun ayrıldıklarını aktardı.

Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Adana Hazır Giyim Platformu Üyesi Erdem Şen de Çukurova'nın tekstil ve hazır giyim sektöründe çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova Fuar İhracat Tüyap

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Adana Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
12:58
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Ceren Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Özkurt Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Karalar'dan Temizlik İşçilerine Zamlı Maaş Müdesi

Karalar'dan Temizlik İşçilerine Zamlı Maaş Müdesi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.