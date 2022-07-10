Çukurova'da 220 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

EREN BOZKURT - Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Adana'da, ekim alanı artan üründe 220 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

Bu yıl yağışlar sayesinde yüksek verim beklenen ayçiçeğinde hasada kısa bir süre sonra başlanması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 3,5 milyon ton yağlı tohum üretimi olduğunu ve bunun 2 milyon tonunu ayçiçeğinin oluşturduğunu söyledi.

Adana'da en çok ayçiçeği ekim alanının yaklaşık 150 bin dekar ile Ceyhan ilçesinde bulunduğunu vurgulayan Tekin, kentte yağışların beklenenden daha iyi olmasının verime de olumlu yansıdığını belirtti.

Tekin, Adana'nın toplam üretimin yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayçiçeğinin ekiliş alanı her yıl artarak devam etmekte. Geçen yıl 650 bin dekar alanda ayçiçeği ekimimiz varken bu yıl yaklaşık 700 bin dekar üretim alanımız var. Buradan da yaklaşık 220 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl yağışlar zamanlı olduğu için ayçiçeğimizde verim geçmiş senelere göre daha iyi. Dönüme ortalama 300-350 kilogram civarında verim alıyoruz. Bu verimin bu yıl biraz daha artacağını düşünüyoruz çünkü bu yıl ayçiçeği daha büyük ve dolgun. İnşallah bu yıl çiftçimiz, iyi bir üretim sezonu geçirecektir."

Tekin, ayçiçeğinin su, gübre ve ilaç kullanımı olmadığı için maliyetinin düşük olması nedeniyle üreticiler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Adana'da ayçiçeğinin özellikle kıraç arazilerde ekiminin yapıldığını dile getiren Tekin, "Buğdayla münavebe ürün olarak tercih edilmekte. Çiftçilerimizin buğdaya göre daha karlı bir ürün almasının kaynağı ayçiçeği ekimini arttırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı da ayçiçeği bölgemizde özellikle kıraç alanlarda tercih ediliyor. Bunun dışında ayçiçeği ülkemizde hem ham yağ açığını kapatmakta hem de posasından hayvan yemi yapılmakta ve protein oranı yüksek olduğu için de tercih edilmektedir." diye konuştu.

Çiftçi İbrahim Tekdal da ürününü bir ay sonra hasat etmeye başlayacağını, verimin beklentisinin üzerinde olduğunu söyledi.

Fiyatların da istedikleri gibi olması halinde ürünün bu yıl yüzlerini güldüreceğini ifade eden Tekdal, gelecek yıl da ayçiçeği ekeceğini kaydetti.

