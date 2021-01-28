YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova’da 6 mahallede asfalt çalışması

Çukurova’da 6 mahallede asfalt çalışması

28.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesini fırsat bilerek 6 mahallede birden asfalt çalışması yaptı.Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında asfalt çalışması başlattı.

Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesini fırsat bilerek 6 mahallede birden asfalt çalışması yaptı.
Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında asfalt çalışması başlattı. Hava koşullarının elvermesiyle başlatılan asfalt çalışmaları 6 mahallede birden gerçekleştirildi.
Kış mevsiminde olmamıza karşın havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Salbaş’ın Yeni Mahalle, Esentepe, Kocatepe ile Söğütlü, Gökkuyu ve Karahan Mahallelerindeki asfalt çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ekipler ayrıca Yüzüncüyıl Mahallesi 85054 Sokağa mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda kasis yaptı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Kaplama asfalt çalışması genellikle havaların ısındığı bahar aylarında ve yazın yapılır. Ancak biz havaların mevsim normalleri üzerinde ve güneşli olmasını değerlendirmek istedik ve birçok noktada birden kaplama asfalt çalışmasına başladık. Bunun için öncelikle ilçe merkezimizin dışında olan, çoğu daha önce köy iken mahalle statüsüne geçen bölgeleri tercih ettik” dedi.
Havaların elverişli olması durumunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtene Başkan Çetin, “Eğer kaplama asfalt yapmaya uygun hava koşulları olmazsa şimdilik yama gibi geçici çözümler üretiyor, sezon geldiğinde buraları kaplama asfalt yapıyoruz. Kışın yağmurlu günlerinde hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamaması için tüm ekiplerimizle elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Amacımız Çukurova’da asfaltsız yol bırakmamak” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

Adana Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:37
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Berdan Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Durdane Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Savaş Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

ATO Meclis Başkanı Acı: "Hizmet sektörü HES kodu ile açılmalı"

ATO Meclis Başkanı Acı: "Hizmet sektörü HES kodu ile açılmalı"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü atlatan hemşire, bebeğinden ayrı kaldığı günleri unutamıyor

Göçmen kuşların uğrak durağı Çukurova Deltası, misafirleriyle "cıvıl cıvıl" oldu

Göçmen kuşların uğrak durağı Çukurova Deltası, misafirleriyle "cıvıl cıvıl" oldu

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Hayırsever iş adamları ve muhtardan hastanelere ameliyat önlüğü bağışı

Hayırsever iş adamları ve muhtardan hastanelere ameliyat önlüğü bağışı

Prof. Dr. Bayhan: "Fotoğraf sanatçısında resim kültürü de olmalı"

Prof. Dr. Bayhan: "Fotoğraf sanatçısında resim kültürü de olmalı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.