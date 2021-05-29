Çukurova'da ekim alanları genişleyen ayçiçeğinden 225 bin ton rekolte bekleniyor

ADANA/OSMANİYE (AA) - EREN BOZKURT/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'nin geçen yılki ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştiren Adana ve Osmaniye'de rekoltenin bu yıl 225 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Çukurova'da, fiyatı ve verimiyle üreticisini memnun eden ayçiçeğinde ekim alanları genişliyor.

Geçen yıl 6 milyon 508 bin 696 dekardan alınan 1 milyon 900 bin tonluk Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştiren Adana ve Osmaniye'de ayçiçeği, bu yıl da tarlaları süsledi.

Adana'da geçen yıl 603 bin 723 dekardan 195 bin 429 ton, Osmaniye'de de 51 bin 434 dekardan 16 bin 680 ton ürün elde edildi.

Ayçiçeğinden, yaklaşık 620 bin dönümde ekilen Adana'da 200 bin ton, Osmaniye'de de 92 bin dekardan 25 bin ton rekolte bekleniyor.

- Dekara 300-350 verim hedefleniyor

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte ayçiçeği ekiminin geçen seneye göre arttığını söyledi.

Daha önce ayçiçeği denilince akıllara Trakya bölgesinin geldiğini aktaran Tekin, "Ayçiçeği ilimizde 15 yıldır gündeme gelen ve çiftçimizin alıştığı bir ürün. İlimizde, pamuk, yer fıstığı ve soya gibi ürünler dolayısıyla yağ sanayisi güçlü. Bunlara alternatif ürünlerden bir tanesi ayçiçeğidir." dedi.