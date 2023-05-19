YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor

Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor

19.05.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, soğan hasadının yaygınlaşmasıyla ürünün tarla fiyatı 5 liraya kadar geriledi.

Verimli topraklara sahip Adana'da, yaklaşık 30 bin dekarda ekilen soğanda hasat sürüyor.

Kentte yaklaşık 140 bin ton rekoltenin beklendiği soğanın fiyatı, hasadın kent genelindeki tarlalarda yaygınlaşmasıyla düştü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte soğan hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

İlk hasat döneminde soğanın tarlada 14-15 liraya alıcı bulduğunu anımsatan Tekin, "Şu anda 5 lira seviyesine oturmuş durumda." dedi.

Tekin, kentte hasadın sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana olarak piyasanın ihtiyacı olan soğanı karşılamış olduk. Yaklaşık 30 dekar alanda soğan ekimimiz vardı. 140 bin ton civarında da bir hasat gerçekleştiriyoruz. Adana'da dekara 5-6 ton civarında soğan hasadı yapılıyor. Tabii şu an üreticide pek fazla soğan kalmadı, ürün genelde tüccarın elinde. Tüccarlar da şu an hasatlarını kademeli olarak yapıyorlar. Tarlada bir miktar bekletip piyasanın ihtiyacına göre de hasat ediyorlar. Market fiyatları da istenilen seviyelere geldi. Şu an soğanın market fiyatı 10 liranın altında."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da jandarma ekipleri uygulama yaptı, aranan 27 şahıs yakalandıAdana’da jandarma ekipleri uygulama yaptı, aranan 27 şahıs yakalandı
Kırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybettiKırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyorKapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
soğan Adana Çukurova hasat

Adana Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:20

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Yamaçli eczanesi
Yuregir
Şahin eczanesi
Pozanti
Aygül eczanesi
Cukurova
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Şifa eczanesi
Seyhan
Bulut eczanesi
Seyhan
Gülgün eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.