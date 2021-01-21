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Çukurova’da TİS sevinci

21.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Çukurova’da TİS sevinci

Çukurova Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası arasında Çukurova İmar AŞ bünyesindeki işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı.Çukurova Belediyesi Meclis Salonunda yapılan törende konuşan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu, Çukurova Belediyesi ile birçok şeyin öncülüğünü yaptıklarını belirterek, Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.

Çukurova Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası arasında Çukurova İmar AŞ bünyesindeki işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı.
Çukurova Belediyesi Meclis Salonunda yapılan törende konuşan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu, Çukurova Belediyesi ile birçok şeyin öncülüğünü yaptıklarını belirterek, Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti. Daha önce taşeron işçiler ve güvenlik personeli için sözleşme yapıldığını, personelin belediye şirketine geçmesinin ardından da yine toplu sözleşme imzalandığını kaydeden Yaşar Gündoğdu, bu çalışmaların bir ilk olduğunu anlattı. Gündoğdu, “Şimdi de bu pandemi döneminde, belediyelerin gelirlerinin azaldığı bir dönemde toplu sözleşme imzalıyoruz. Belediyelerin gelirlerinin daha iyi olmasıyla toplu sözleşmeler de işçilerimiz açısından daha iyi olacaktır. Bu süreçte emekten yana tavır alan Sayın Başkan Soner Çetin’e teşekkür ediyorum. Biz ‘söz ve karar işçilerindir’ diyoruz. İşçilerimizin büyük bölümünün memnun olduğu bir toplu sözleşme imzalıyoruz. Adana’da en iyi sözleşmeleri Çukurova ve Seyhan Belediyelerinde yaptık” dedi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, “Emekten ve emekçiden yana tavrımı hepiniz biliyorsunuz” ifadeleriyle sözlerine başladı. Toplu sözleşme olmadığı zamanlarda bile sahada çalışan işçilere en iyi koşulları sağlamaya çalıştığını belirten Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:
“Üretimin olmadığı yerde işsizlik çözülemez. Türkiye üretime yönelmelidir. Adana’da eskiden işçi servislerinden karşıdan karşıya geçemezdiniz. Şimdi işçi servisi kalmadı. Adana’da 50’nin üzerinde büyük işletme kapandı. Herkes iş için belediyelere yöneldi. Belediyeler istihdam sorunu çözemez. Taşeron sisteminin kalkması memnuniyet verici ancak belediyeler hizmet makamıdır. Buraya hizmet için geldik. Olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yapmak zorundayız. Pandemi döneminde gelirlerimiz azaldı giderler arttı. Bu olağanüstü dönemde bile CHP’li belediyeler en düşük ücreti 3 bin 100 lira yaptı. Önümüzdeki süreçte daha iyi koşullara ulaşıldığında daha iyi sözleşmeler yapacağız.”
Başkan Soner Çetin, her zaman işçilere iyi koşullar sağlamak çabasında olduğunu belirterek, toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Konuşmaların ardından bin 100 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu tarafından imza altına alındı.

Çukurova’da TİS sevinci

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