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Çukurova’da ücretsiz maske dağıtımı

ADANA HABERLERİ  | 05.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

Çukurova Belediyesi muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşlara maske dağıtımına başladı. Vatandaşlar ihtiyaç duydukları maskeleri muhtarlıklardan ücretsiz temin edebilecek.
Pazar yerleri, marketler ve toplu taşım araçları gibi sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu yerlerde maske zorunluluğunun getirilmesinin ardından harekete geçen Çukurova Belediyesi temin ettiği maskeleri vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim etti. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için muhtarlıklara maske teslimatının devam edeceği bildirildi.

Kadınlar maske üretiyor
Bu arada, Çukurova Belediyesi öncülüğünde kurulan Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi maske üretimine başladı. Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ndeki atölyede üretilen maskeler öncelikle belediye çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak. Üretimin artması durumunda vatandaşların da maske ihtiyacı karşılanacak.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nü ziyaret ederek maske üretimi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kooperatifin çalışmalarından övgüyle bahseden Başkan Çetin, kooperatifin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Dezenfekte çalışmaları sürüyor
Çukurova Belediyesi’nin korona virüsle mücadele kapsamındaki çalışmaları da devam ediyor. Çukurova’nın sokakları her gün yıkanırken, faaliyetlerini sürdüren işlerinde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.
Başkan Soner Çetin, Çukurova’nın tüm mahallelerindeki sokakların ilaçlı suyla yıkanıp dezenfekte edildiğini, çöp konteynırlarının temizlendiğini belirterek, fedakarca çalışan belediye personeline teşekkür ettiğini söyledi.

Yaşlılara sıcak yemek servisi
Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yetişmeye çalıştığını belirtti.
Korona virüs nedeniyle binlerce insanın işinden olduğunu ve zor durumda kaldığını vurgulayan Başkan Çetin, “Bu insanlara elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz belirlediği ailelere gıda yardımında bulunuyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu insanlarımızın da gereksinimlerini arkadaşlarımız karşılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek servisi yapıyoruz” dedi.

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