Çukurova’da ücretsiz maske dağıtımı

Çukurova Belediyesi muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşlara maske dağıtımına başladı. Vatandaşlar ihtiyaç duydukları maskeleri muhtarlıklardan ücretsiz temin edebilecek.

Pazar yerleri, marketler ve toplu taşım araçları gibi sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu yerlerde maske zorunluluğunun getirilmesinin ardından harekete geçen Çukurova Belediyesi temin ettiği maskeleri vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim etti. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için muhtarlıklara maske teslimatının devam edeceği bildirildi.

Kadınlar maske üretiyor

Bu arada, Çukurova Belediyesi öncülüğünde kurulan Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi maske üretimine başladı. Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ndeki atölyede üretilen maskeler öncelikle belediye çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak. Üretimin artması durumunda vatandaşların da maske ihtiyacı karşılanacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nü ziyaret ederek maske üretimi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kooperatifin çalışmalarından övgüyle bahseden Başkan Çetin, kooperatifin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.