Çukurova’nın ilk Atık Getirme Merkezi Tarsus Belediyesi’nden

Çukurova’nın ilk Atık Getirme Merkezi’ni kuran Tarsus Belediyesi, hurdaya dönüşen malzemeler geri dönüşümle ilçeye çeşitli hizmetler olarak kazandırılıyor.

İsrafın önlenerek doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların kaynağından toplanıp geri dönüşüme kazandırılması amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi adeta fabrika gibi çalışıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri hurdaya dönüşen malzemeleri tek tek işleyerek toplumun yararına dönüştürüyor.

Tarsus’un hep ilkleri yaşadığını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus Çukurova’nın ilk Atık Getirme merkezi’nde kağıt, karton, metal, cam, plastik, ahşap, tekstil, atık pil ve aküler, floresan, elektrikli ve elektronik atıkları, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar, kurşunlu piller kaynağında ayrı toplanarak 6161100 atık hattımızdan yada alo 153’ten kurumumuza iletilerek talep oluşması halinde çöp taksilerimiz ile toplanıyor. Bunun yani sıra atıklarımız için şehrin çeşitli noktalarına atık ekipmanları konularak vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlıyoruz. Atıkları kaynağında ayrıştırıyoruz.

Atık getirme merkezi tebliği hükümleri doğrultusunda vatandaşlarımızın değerlendirilebilir atıklarını getirmesi amacıyla mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

Hurdalıkta bulunan atık malzemelerden atölyemizde üretilerek geri kazanım sağlanıyor. 29.12.2020 tarihinde Tarsus Belediyesi olarak sıfır atık belgesini aldık.

Merkez kampüs ve ek binalarımızın hepsinde sıfır atık yönetim sistemine geçildi. Sıfır atığın önemi belirtilerek tüm personellerimize eğitimler verdirdik.

Şehrimizin çeşitli yerlerine geri dönüşebilen atıklar, tekstil atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, ekmek atıkları, atık pil ve bitkisel atık yağlar için hurda malzemelerden ekipman üretimimiz devam etmektedir. Adeta küçük bir fabrika gibi hurdan alıp, halkımızın yararına sunuyoruz” dedi.

Tarsus Belediyesinin örnek bir belediye olduğunu altını çizen Başkan Bozdoğan, “Göreve geldiğim ilk andan itibaren bir tek düşüncem var; eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus için, yarınlara umutla bakan bir kent olması için, hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

