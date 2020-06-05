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Cuma namazı cemaatle yeniden kılındı

SİVAS HABERLERİ  | 05.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Nevşehir'de bir çocuk parkında kılınan namazda imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu

SİVAS (AA) - Sivas, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.

Sivas Valiliği tarafından belirlenen 110 camide, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü, Kale Camisi önündeki açık alanda cuma namazını eda etti.

- Yozgat

Yozgat'ta 627 camide cuma namazı kılındı. Namaz öncesi camiye gelen vatandaşların ateşi ölçülüp, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nin avlusuna sığmayan vatandaşlar yol ve kaldırımlarda namazlarını eda etti.

- Niğde

Niğde'de de merkezde 17 cami, otopark ve pazar yerinde vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek, namazlarını kıldı.

Niğde Belediyesi ekipleri, belediye arkasındaki açık otoparkta, alana girişlerde vatandaşların ateşini ölçtü ve seccade dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede tedbir aldı.

- Nevşehir

Nevşehir'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadele sürecinde ikinci kez açık alanlarda cuma namazı kıldı.

Kentte, valilikçe belirlenen cami bahçelerinin yanı sıra Cevher Dudayev Mahallesindeki çocuk parkına seccadeleri ile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını gözeterek maskeli şekilde saf tuttu.

Selahaddin Eyyubi Camisinin yanındaki parkta eda edilen namaz öncesi imam Hasan Soylu'nun kaydırağa çıkarak hutbe okuması ilginç görüntü oluşturdu.

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İmsak
03:05
Sabah
04:58
Öğle
12:35
İkindi
16:32
Akşam
20:03
Yatsı
21:47

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