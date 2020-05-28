YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak

Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak

SAKARYA HABERLERİ  | 28.05.2020 17:50 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü eda edilecek cuma namazı için Demokrasi Meydanı’nı hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü eda edilecek cuma namazı için Demokrasi Meydanı’nı hazırlıyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların alınan tedbirler kapsamında seccade getirmesi, maske takması ve abdest alıp gelmesi duyuruldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs Cuma günü tedbirli olarak toplu ibadet edilebilecek meydan ve parkları açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı’nda hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir toplu ibadetlerin yapılamadığı ülkemizde tedbirli olarak toplu ibadet edilebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Şehrimizde cuma namazının kılınacağı alanlar belirlendi. Büyükşehir Belediyesi olarak da Demokrasi Meydanı’nı namaz için hazırlıyoruz. 29 Mayıs Cuma günü vatandaşlarımızın belirlenen tüm alanlarda olduğu gibi Demokrasi Meydanı’na abdestlerini almalarını, seccadelerini yanlarında getirmelerini ve maskelerini takmalarını hassasiyetle ifade ediyor, yeniden hep birlikte saf tutacağımız günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyoruz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:24
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:12

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Duru Eczanesi
Adapazari
Ömür Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Yeni Eczane
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Hacıoğlu Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Akçay Barajındaki su seviyesi maksimum seviye çok yakın

Akçay Barajındaki su seviyesi maksimum seviye çok yakın

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.