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Cuma namazı için 10 bin seccade dağıtılacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri kapsamında yarın cuma namazı kılınacak olan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu’nda hazırlıklar tamamlandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yarın cuma namazı kılınacak olan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu’nda hazırlıklar tamamlandı. Stadyum boydan boya hem dezenfekte edildi hem de kıble ve sosyal mesafeyi gösteren şeritler çekildi. Cuma namazı öncesi ilçe genelinde cemaate 10 bin tek kullanımlık seccade dağıtılacak.
Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılınacak. Bu kapsamda Bağcılar’da bulunan Mahmutbey Stadyumu’nda cuma namazı hazırlıkları bugün tamamlandı. Bağcılar Belediyesi görevlileri tarafından stadyumun her noktası araçlarla dezenfekte edilerek steril hale getirildi. Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan ve insana zarar vermeyen ürünler tercih edildi.

İlk cuma namazını müftü kıldıracak
Yeşil zemin üzerinde şeritler çekilerek kıble ve sosyal mesafe sınırları belirlendi. Buna göre namaz kılanların arasında yan yana 1.60 metre, arkaya doğru ise 2 metre mesafe ayarlandı. Stadyum girişine de dezenfektan makineleri konulurken, namaz öncesi ilçe sakinlerine tek kullanımlık seccade dağıtılacak. İlçe genelinde 10 bin seccade dağıtılacağı ifade edildi. 15 dakika sürecek 4 rekat ilk sünnetle başlayacak olan cuma namazı, hutbe okunması ve ardından 2 rekat farz namazıyla sona erecek. İlk cuma namazını Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük kıldıracak.
Mahmutbey Stadyumu dışında ilçe genelinde 44 cami avlusu, Bağcılar Meydanı, Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanı, Güneşli Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi semt pazarlarında cuma namazı kılınabilecek.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, cuma günü namaza gelecek vatandaşlara maske takmaları gerektiğini hatırlatarak, “Hamdolsun özlemle beklediğimiz camilerimize kısıtlı da olsa kavuşuyoruz. İnşallah en kısa sürede hayatımız ve camilerle buluşmamız tamamen normale döner” dedi.

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